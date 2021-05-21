İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan geyik böceği bulundu

Kahramanmaraş’ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan geyik böceği bulundu.

Kahramanmaraş'ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan geyik böceği bulundu.


Türkoğlu ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Ziraat Mühendisi Mehmet Demir, yürüyüş sırasında gördüğü bir böceğin dikkatini çektiğini ve hemen fotoğrafını çektiğini söyledi.


İlçenin 1500 rakımlı yaylalarında rastladığını söyleyen Demir, "Doğa yürüyüşümüz sırasında dikkatimizi çeken bir böcek ile karşılaştık. Hemen fotoğraflarını çektik ve eve döndüğümüzde fotoğrafı inceleyip, araştırdığımızda ise nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan geyik böceği olduğunu anladık" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.