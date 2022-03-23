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Kahramanmaraş'ta Nevruz çiçekleri açtı

Kahramanmaraş’ta baharın müjdecisi olan Nevruz çiçekleri açmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta baharın müjdecisi olan Nevruz çiçekleri açmaya başladı.


Soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte renkli nevruz çiçekleri ve çiğdemler açmaya başladı.


Nevruz çiçeklerinin doyumsuz manzara oluşturduğu söyleyen Prof. Dr. Durmuş Öztürk, "Karların erimesiyle birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Başkonus yaylası, andırın ilçesi ve menzelet barajında rengarenk nevruz çiçeklerini görüntüledik. Ortaya harika görüntüler çıktı" dedi.

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