Kahramanmaraş'ta offroad yarışları nefes kesti

Akdeniz Offroad Kupası Karoff 3'üncü ayak final yarışı Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yer alan arazide düzenlenen yarışlara 24 ilden 25'e yakın pilot katıldı. 4 etaptan oluşan ve ortalama 40 kilometrelik zorlu alanda düzenlenen yarışlarda pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

Gelecek yıl Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek ulusal 7 yarışmadan birinin Kahramanmaraş'ta olmasını ümit ettiklerini söyleyen Kahramanlar Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Ömer Kundakçı, “Kahramanmaraş'ta 7'inci kez yapılıyor ve bence Kahramanmaraş Offroad'ı seviyor. Akdeniz Offroad Kupası Karoff 3'üncü ayak final yarışı yapılıyor. İlk günümüz orman etabıydı, çok zorlu geçti ve tam offroad etabıydı. Bugün ikinci gün ufak tefek kaza yapanlar oldu ve bugüne yaklaşık 21 sporcu kalarak yarışıyor. Yarışma ulusala aday bir yarış ve inşallah 2019 yılında ulusal anlamda düzenlenecek 7 tane yarıştan birine ev sahipliği yapmayı temenni ediyoruz. Bu organizasyon bizim için büyük bir organizasyon” dedi.

Yarışlarda küçük bir kaza atlatan pilot Yunus Kaya ise, "Bir takla attık. Gözetmenlerin yardımıyla bizi çıkarttılar. Etabımızı tamamladık. Etapları tamamlayıp günün sonunu taçlandıracağız inşallah” dedi.