Kahramanmaraş'ta öğrenciler "Akif"i izledi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı dönemi konu alan 'Akif' filminin gösterimi Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sinema etkinliğine katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, Akif filmini gençlerle birlikte izledi.

İstanbul'un işgalinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan milli mücadele ve İstiklal Marşı'nın mecliste okunarak Milli Marşımız olarak kabul edildiği döneme kadar olan süreci anlatan "Akif" filmini büyük bir heyecanla izleyen öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a teşekkür etti.

Film sonunda bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilere filmin ilham olması temennisinde bulundu. Başkan Okay, milli şairin hayatının her anlamda büyük bir örnek olduğunu ifade ederek, “Bugün sizlerle birlikte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve istiklal savaşı dönemini konu alan bu güzel eseri izlemekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Milli Şairimizin bahsetmiş olduğu nesil sizlersiniz. Onun tuttuğu ışıkla devletimizi ve milletimizi daha güzel yarınlara taşıyacak olanlarda sizlersiniz. Ben bu vesileyle milli şairimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.