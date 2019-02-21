Kahramanmaraş'ta öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, restorasyonunu tamamladığı tarihi konakları öğrencilerin ziyaretine açtı.

İl genelinde eğitim gören yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Üdürgücü Konağını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde öğrenmesinin büyük öneme sahip olduğunu aktaran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimizi bir bir ortaya çıkarıyoruz. Ortaya çıkarmış olduğumuz bu eserleri gelecek nesillerimize de en doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda okullarımız da konaklarımıza geziler düzenliyor. Bu gezilerde minik öğrenciler tarihi ve kültürel değerleri yerinde öğreniyorlar. Bu gibi çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.