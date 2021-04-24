Kahramanmaraş'ta öğrencilerle çevrimiçi görüşme

Başkan Hayrettin Güngör düzenlenen çevrimiçi kutlama programında, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün, atalarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu muazzez topraklardaki bayram günümüz. Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bugünü ‘Çocuk Bayramı' olarak siz kıymetli çocuklara armağan etti. Bayramımızı yüzyüze, hep birlikte kutlamak istiyorduk ama pandemi dolayısıyla şartlar telekonferansla bir araya gelmemizi gerektirdi. Arkadaşlarımızın sizlere ulaştırdığı Büyükşehir Kültür Yayınları kitap setinin içinde ‘Ramazan Günlüğü' hediyesi göndermiştik. Ramazan ayı boyunca her gün için anılarınızı buraya not edebilirsiniz. Ayrıca sizlere ilettiğimiz çizgi dizileri de keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. İnşallah pandemi bittiğinde sizleri burada ağırlamış olacağım, hem kitaplarla ilgili düşüncelerinizi sizden duyarım, hem de birlikte bir şehir gezintisi yapmış oluruz” dedi.