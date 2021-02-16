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Kahramanmaraş'ta okul servislerine denetim

Kahramanmaraş’ta eğitim öğrenim yılının ikinci yarısı nedeniyle kırsal kesimlerdeki öğrencilerin yolculuk yaptığı servisler denetlendi.

Kahramanmaraş'ta eğitim öğrenim yılının ikinci yarısı nedeniyle kırsal kesimlerdeki öğrencilerin yolculuk yaptığı servisler denetlendi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokullara öğrenci taşıyan servislere yönelik denetimde sürücülerin trafik ve pandemi kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.


Öğrenciler de emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirilyor.

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