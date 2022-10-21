Kahramanmaraş'ta operasyona giden polise saldırı: 3 polis yaralandı, 1 şüpheli ölü ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta aranan kişiyi yakalamak için eve operasyon düzenleyen polislere ateş açıldı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, şüphelilerden biri ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine gasp suçundan aranması bulunan şahısları yakalamak isteyen polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenledi.

Operasyona silahla karşılık veren zanlılar 3 polis memurunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine Özel Harekat polis ekipleri de sevk edilerek, operasyona destek sağlandı.

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 1 şüpheli ise yakalandı.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan da gelerek inceleme yaptı.

Olayda yaralanan polis memurları B.S., H.K. ve A.B. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servise kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.