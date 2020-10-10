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Kahramanmaraş'ta orman yangını devam ediyor

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme işlemi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme işlemi sürüyor.


Andırın ve Onikişubat ilçe sınırlarında olan bölgede çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 50 personel bölgeye sevk edilmişti. Ekiplerin 8 saattir söndürme işlemini sürdürdüğü yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

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