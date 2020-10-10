Kahramanmaraş'ta orman yangını devam ediyor

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme işlemi sürüyor.

Andırın ve Onikişubat ilçe sınırlarında olan bölgede çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 50 personel bölgeye sevk edilmişti. Ekiplerin 8 saattir söndürme işlemini sürdürdüğü yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.