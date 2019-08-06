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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.


Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.


Yangında yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu.

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