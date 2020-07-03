Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi, Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bozuk meşelik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı

İhbar üzerine olay yerine 1 hava aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.