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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi, Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bozuk meşelik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı


İhbar üzerine olay yerine 1 hava aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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