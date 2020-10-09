İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.



Yangın, Andırın ilçesi Ayşepınarı Mahallesi Musalar mevkiinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 30 personelle müdahale edildi. İnsan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.