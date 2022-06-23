Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arozöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale edildi.

Hava ve karadan müdahale edilen yangında, 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sonrası ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.