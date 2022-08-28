Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.