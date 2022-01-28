İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta ormanlar beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü. Ormanların üzerindeki kar görsel şölen oluşturdu.


Göksun ilçesi yoğun kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Merkezden sonra en çok ormana sahip olan ilçede, kar yağışı sonrası muhteşem görüntüler ortaya çıktı.


Kar yağdığında görsel sunumda bulunduğunu söyleyen Mehmet Gören, “Göksun Kahramanmaraş'ın merkezden sonra en çok ormanına sahip ilçesi. Göksun ilçesinin etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili. Bu da kar yağdığında görsel sunumda bulunuyor. Harika manzaralar görülmeye değer“ dedi.

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