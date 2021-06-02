Kahramanmaraş'ta ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluşabilecek alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “kademeli normalleşme” genelgesi öncesinde ağırlık kazanan çalışmalarda, şehir genelinde ağırlıklı olarak cami, pazar yeri, park ve mesire alanlarında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan 110 personel ve 54 araçla ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarının periyodik olarak devam edeceği bilgisi aktarıldı. Yoğunluğun meydana gelebileceği alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla, temas yoluyla oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.