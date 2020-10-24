Kahramanmaraş'ta örtü yangını

Kahramanmaraş’ta engebeli arazide çıkan yangında 10 hektarlık örtülü alan zarar gördü.
Kahramanmaraş'ta engebeli arazide çıkan yangında 10 hektarlık örtülü alan zarar gördü.
Yangın, Andırın İlçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 su tankı, 8 arazöz, 2 dozer, 3 kırıcı, 2 kepçe, 5 teknik eleman, 50 personel ile müdahale ediliyor. İki gündür devam ettiği öğrenilen yangında söndürme işlemi devam ederken, 10 hektarlık alan zarar gördü.