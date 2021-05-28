Kahramanmaraş'ta otobüs durakları temizlendi

Kahramanmaraş'ta pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde toplam 750 adet kapalı otobüs durağında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler şehir genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan kapalı otobüs duraklarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Çalışmalarda, şehir genelindeki toplam 750 adet kapalı otobüs durağı yıkanarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Halk sağlığının korunması, kent estetiğinin muhafaza edilmesi bağlamında tüm araç ve personelimizle sahadayız” denildi.