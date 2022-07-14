İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta otobüsler bayramda 10 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 10 bin vatandaş yararlandı.


Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. 9 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00'da başlayarak 12 Temmuz 23.59'a kadar devam eden ücretsiz toplu taşıma hizmetinden toplamda 10 bin vatandaş faydalandı. Bayram boyunca 64 araç ile ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 18 bin 376 kilometre mesafe kat etti. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.