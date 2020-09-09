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Kahramanmaraş'ta otobüslerde denetim

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında otobüslerde maske denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında otobüslerde maske denetimi yapıldı.


Kahramanmaraş'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs ve otobüslerde fazla yolcu, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, şehir içi minibüslerin ve otobüslerin yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda yapıldı.


Denetimlerde minibüs ve otobüs sürücülerine yolculuk sırasında maskesiz ve fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kapasitesinin üzerinde fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüs sürücülerine ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

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