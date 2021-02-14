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Kahramanmaraş'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.K'nin kullandığı 46 ADC 928 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobilde bulunan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen elektrik direği nedeniyle bölgeye 2 saat elektrik verilemeyeceği öğrenildi.

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