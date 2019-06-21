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Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobili çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobili çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde Yakup Maşa'ya ait 46 KR 840 plakalı otomobil dün gece yarısı çalındı. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, çalıntı otomobili Yeşiltepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.


Aracın terk edildiği çevrede iş yerlerindeki kamera görüntülerinde yapılan incelemede, aracı çalan şahısların A.A. (23) ve Y.E.K. (33) olduğu tespit edildi. Şüpheliler aynı gün yapılan operasyonla Doğukent Mahallesi'ndeki iş yerlerinde gözaltına alındı.

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