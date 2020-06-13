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Kahramanmaraş'ta otomobil ile polis aracı çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2’si polis, 2’si bekçi 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si polis, 2'si bekçi 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ali Aydemir (65) kullandığı 44 LK 291 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, kavşakta polis aracıyla çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ali Aydemir ve yanında bulunan eşi Elife Aydemir (59) ile polis aracında bulunan 2'si polis 2'si bekçi 4 kişi yaralandı. Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Aydemir ve Elife Aydemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralanan polis ve bekçilerin ise, tedaviye alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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