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Kahramanmaraş'ta otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. H.K idaresindeki 64 SE 096 plakalı otomobil seyir halindeyken önünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 277 plakalı servis minibüsüne çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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