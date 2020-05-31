Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana gelen kazada Serkan Tutucu (30), yönetimindeki 46 BS 738 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil tarlada taklalar atarak ancak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Şahan (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.