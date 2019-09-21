İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Selahattin Saz (21) idaresindeki 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alandaki uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Saz'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.