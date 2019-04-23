Kahramanmaraş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Celal K.'nın kullandığı 58 TV 469 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erol K. (55) idaresindeki 46 DG 139 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun karayolunun Kanlıkavak Mahallesi civarında çarpıştı. Kazada, sürücüler Celal K. ile Erol K. ve 47 yaşındaki Sevgi K. yaralandı.

112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.