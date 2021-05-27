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Kahramanmaraş'ta park ve bahçeler yaza hazır

Kahramanmaraş’ta pandemi süresinde vatandaşların oksijen deposu olan park ve bahçeler yaza hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş'ta pandemi süresinde vatandaşların oksijen deposu olan park ve bahçeler yaza hazır hale getirildi.


Şehir merkezinde vatandaşların doğayla buluştuğu park ve bahçelerde bakım çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci öncesinde park ve bahçeleri hazır hale getirmeyi hedefliyor.


Başkan Necati Okay, “Daha yeşil ve temiz bir Dulkadiroğlu için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşil alanlar konusunda önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların başında Doğal Yaşam Parkı, Heyecan Bahçesi, Cevizli Bahçe ve Yalnız Ardıç Mesire alanı gelmektedir. İnşallah bu çalışmalarını aynı şekilde devam edecek. Bunun yanı sıra her mahallemizde bulunan park ve bahçelerimiz ilgili de çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bu konuda gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

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