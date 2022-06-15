İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta pelikanların göç yolculuğu

Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşların göç yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş'ta mola veren pelikanlar ise fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.


Onikişubat ilçesi Kılavuzlu köprüsünde pelikanların göç yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu. Ak pelikanların mola verdikleri zaman diliminde onları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Ak pelikan çok büyük bir kuştur ve pelikanlar arasında yalnızca tepeli pelikan ak pelikandan ortalama olarak daha büyük. Kanat genişliği 226 ila 360 santimetre arasında. Uçan hayvanlar arasında büyük albatroslardan sonra ikinci en büyük kaydedilmiş kanat genişliğine sahip kuştur" dedi.

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