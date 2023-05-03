Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem, biri 5.0 diğeri 4.1 büyüklüğünde

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 4.1'lik bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere Osmaniye Adana, Sivas'ta da hissedildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.

Öte yandan 5.0'lık depremden 6 dakika sonra yine Göksun merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem dana oldu.