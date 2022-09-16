Kahramanmaraş'ta prostat kanserine kapalı ameliyat

Kahramanmaraş'ta prostat hastalığına yakalanan 56 yaşındaki Halil Üzüm, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi'ne başvuran Halil Üzüm, doktorların kontrolünün ardından açık ameliyat yerine kapalı ameliyata alındı. Hastanede başarılı şekilde ameliyatı gerçekleştirilen Halil Üzüm sağlığına kavuştu.

Üroloji Uzmanı Dr. Selçuk Altın, prostat kanseri hastalarının 40 yaş üzerindeki erkeklerde görülebileceğini ifade ederek, “Özelikle çok belirtili olmayan prostatın etinin içerisindeki dokuda gelişen kanser, her yıl erkeklere yapılan rutin kan testinde tesadüfen çıktı. Prostat kanseri ameliyatı açık ve kapalı olarak yapılabiliyor. Vurgulamak istediğimiz şey kapalı olarak bu hastanede yapılabiliyor olması ve bu şehirde ve bu hastanede ilk kez yapılması. Meşakkatli bir ameliyat ve deneyimli ekip lazım. Hastamızın da durumu gayet iyi” dedi.

Prostat kanseri hastalığının idrar kanalı yerine kanser dokusunun gelişmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Dr. Altın, “Prostat kanseri genelde ailesel geçebilen ve çevresel şartlara bağlı erkeklik hormonuna bağlı olduğunu düşünüyoruz genellikle erkekten geçen bir hastalık. İdrar torbasının altında kestaneye benzer bir küçük bez dokusudur. Ortası kanal şeklinde olduğu için idrar yapmakta zorluk çektiğimizde bu yaşlılıkta görülen prostatı büyümüş denilen bir hastalık. Fakat bahsettiğimiz hastalık idrar kanalı ile ilgili değil prostatın eti ile ilgili ve içindeki kanser dokusunun gelişmesi ile ilgili bir hastalık olduğundan çok şikayet vermez. 40 yaş üstündeki tüm erkeklerin yılda bir kere olmak üzere kanserin erken belirtisi olan PSA'yı takip ettirmelerini istiyoruz. Bu şekilde hastalardan tesadüfen erken dönemde prostat kanserini de yakalanabiliyor. Kapalı ameliyat hastalar için konforlu oluyor” diye konuştu.