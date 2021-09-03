Kahramanmaraş'ta ressamlar okul duvarlarını süslüyor

Kahramanmaraş'ta ressamlar, öğrencilere renkli ortamlar sağlamak ve sanata bakış açısının geliştirilmesi için okul duvarlarına çizimler yapıyor.

Türkoğlu ilçesi Ceceli Ortaokulunda duvar boyama projesi ressamlar eşliğinde gerçekleşti. Öğrencilere renkli ortamlar sağlanması için mekânlara renk kattıklarını söyleyen Ressam Nihal Kesici, "Türkoğlu ilçesinde sanatla ilgili gelişmeler her geçen gün artıyor. Bu hafta ise Ceceli Ortaokulu'nda etkinliği gerçekleştirdik. Sanata verilen önemi biz kez daha göstermek istedik. Duvarları şehrimizin en güzel simgeleri ile süsleyerek mekânlara farklılık kazandırmak istedik. Yüzleri güldüren bu güzel sanat etkinliklerinin yayılarak devam etmesini diliyorum" dedi.