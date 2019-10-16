Kahramanmaraş'ta robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı kapsamında desteklenen ‘Robotik Kodlama Atölyesi' düzenlenen programla açıldı.

Avustralya Büyükelçiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından başvurusu yapılan, ‘Kızlar Geleceğini Kodluyor' projesi başarı bulunarak 12 bin Avustralya Doları destek sağlanarak oluşturuldu. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde açılışı gerçekleştirilen robotik kodlama atölyesi sayesinde, dezavantajlı bölgelerdeki eğitim gören öğrencilerin faydalanması bekleniyor.

Projenin kız öğrenciler arasında bilim ve teknolojiye geçişini sağlayacağını söyleyen Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, “Özellikle bugün burada bu proje vesilesiyle bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu proje büyükelçiliğimiz ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Projeyle kız öğrenciler robotik kodlama yöntemlerini öğrenecekler. Aslında bu global bir çabanın parçasıdır. Bu kız çocukları ve kız öğrencilerinin bilim, teknoloji ve matematiğe daha çok ilgilenmesini amaçlıyor. Ayrıca bu yetenekleri sayesinde de kariyer imkanları artacaktır. Bu proje ile anılmaktan dolayı mutluyum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise “İnşallah proje sayesinde bilgi teknolojilerinin eğitimde yaygın olarak kullanılmasına iyi bir çekirdek olur. Hem de Avusturalya ile olan ilişkilerimizi her alanda daha da genişletmesini sağlayacaktır. Yarının gençleri hem bu bilgi teknolojilerine iyi bir şekilde kullanmak sizler için bir avantaj olmuştur” diye konuştu.