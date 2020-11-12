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Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait sikkeler ile tarihi objeler ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yolculuk yaptığı araç durdurulan Y.D., yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.'den Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 adet sikke, 7 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi.


Olay ile ilgili Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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