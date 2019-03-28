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Kahramanmaraş'ta Roma sikkeleri ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından 56 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından 56 adet gümüş sikke ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Mahallesi'nde yol uygulamasından kaçan bir aracı takibe aldı. Aracın takibi esnasında araçtan dışarı poşet atıldı. Poşette yapılan inleme sonucu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu tahmin edilen 56 adet gümüş sikke ele geçirildi. Araçta bulunan M.I.'nın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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