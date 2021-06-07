Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı

Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi tamamlandı. 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen 3 bloğun yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen 95 konut ve 4 iş yeri tapu ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.