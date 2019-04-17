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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş'ın şehir merkezi ve ilçelerinde etkili olması ön görülen sağanak yağış bugün öğleden sonra kendini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur, bazı yollarda su birikintilerine yol açtı.


Sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli havaya göre dışarı çıkan vatandaşlar öğleden sonra sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklıkları 13 derece civarında seyrederken yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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