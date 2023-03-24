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Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş’ta etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Cuma günü yağış uyarısının ardından sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Kahramanmaraş'ta etkisini arttırdı. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağışlar sonrası, çadırda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden etkisini arttıran sağanak yağışın ardından bazı yollarda hafif su taşkınları oluşurken, otomobil sürücüleri ulaşımda zorluklar yaşadı.


Şehir merkezinde yaşanan sağanak sağış sonrasında yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yol üstünde bulunan çadırlara sığınarak kendilerini korumaya çalıştı.

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