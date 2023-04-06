Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş'ta iki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin deprem bölgesi Kahramanmaraş için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından şehirde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Şehir genelinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle, vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bugün de şehirde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğleden sonra ise yağışlı hava yerine güneşli havaya bıraktı.