Kahramanmaraş'ta sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı, bir kamyonet devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan İbrahim Sıdar yönetimindeki 46 ZA 872 plakalı kamyonet ile Mesut Gürbüz'ün kullandığı 46 ABA 038 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Sıdar hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.