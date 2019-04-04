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Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur etkili oldu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Kahramanmaraş'ta şehir merkezi ve ilçelerde birkaç gündür akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur, bazı yollarda su birikintilerine yol açtı.


Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları 15 derece civarında seyrederken yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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