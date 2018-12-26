Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Merkezi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur sağanak şeklinde devam ediyor. Kent geneli gün boyu etkisini artıran yağmur nedeniyle, ulaşımda bazı yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar şemsiye yardımıyla yürümeye çalıştı.

Polis ekipleri, su birikintisi olan bölgeler ve yolda kalan araçları ilgili kurumlara bildirirken, yağmurun yarında sağanak şeklinde yağması bekleniyor.