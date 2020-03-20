İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları jest

Kahramanmaraş’ta korona virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personeline sütlü tatlı ikramında bulundu.

Kahramanmaraş'ta korona virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personeline sütlü tatlı ikramında bulundu.


Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Türkiye'de özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına vatandaşların büyük destek olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için hastanede görevleri başındaki sağlık personeline sütlü tatlı dağıtıyoruz. Bizlerin sağlığını için gece gündüz demeden özveriyle mesai yapan sağlıkçılara teşekkür etmek adına ve yanlarında olduğumuzu bilmeleri için tatlı gönderdik” dedi.


Yörükselim Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Sevim Akyol ise, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, sağlık çalışanları olarak ailelerini ve çocuklarını evlerinde bırakarak mesaiye geldiklerini, kendilerine destek olmak amacıyla tatlı gönderen Mado'ya teşekkür etti.


Akyol, bu süreçte vatandaşların çok gerekmedikçe hastaneye müracaat etmemelerini, olası ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunda Alo 184 hattından yardım istemelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.