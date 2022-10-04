İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta saman çalan şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş’ta iki buçuk ton saman çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta iki buçuk ton saman çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesi Karaömer Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin 2 buçuk ton samanı çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan kamera araştırması sonucunda şüpheli şahısların O.D (27) ve B.Ç (19) olduğu tespit edildi. Şahıslar, çaldıkları samanı Göksun ilçe merkezindeki pazarda satacakları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.