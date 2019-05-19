Kahramanmaraş'ta şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-1 mağlup etmesiyle Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar sarı-kırmızı renklere büründü.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesiyle Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar sarı-kırmızı renklere büründü.
Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'le karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanmasıyla ligdeki 22. şampiyonluğunu ilan etti.
Lig'in tamamlanmasına bir hafta kale şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Kahramanmaraş'ta taraftarları sokağa döküldü.
Kahramanmaraş'ın en büyük caddesi Trabzon Bulvarında bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundular. Araçlarını sarı-kırmızı bayraklarla donatan taraftarlar, klaksonlar çalarak şehir merkezinde konvoy yapmayı ihmal etmedi.