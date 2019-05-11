İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta şarbon şüphesi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Karagöl Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir şahıs, koyunları kırkma sırasında elinde bir yara, ateş ve koltuk altında ağrı hissetti. Bunun üzerine Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs için şarbon şüphesiyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıstan alınan örneklerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Öte yandan kesin sonucun öğrenilmesi için salı günü gelecek numunelerin beklendiği de bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.