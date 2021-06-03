Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta üreticiler hasadı tamamladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte edilen sarımsağın kilosu tarlada 6 liradan tüccara satıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Ovası'nda yetişen sarımsak, aroması, lezzeti ve diş büyüklüğü nedeniyle tercih ediliyor.

Bölge halkı tarafından "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağı paketlemek için 5 bin yevmiyeci işçi ile çalışıyor. Tarla başında tüccara 6 liradan satılan sarımsağın hem yurt içi ve hem de yurt dışına yolculuğu başladı. Tarladan sökümü yapılan sarımsak, işçiler tarafından toplanarak kuruması için dinlenmeye alınıyor. Daha sonra iplerle bağlanıp harmana dahil ediliyor.

Harmandan kamyonlara yüklendikten sonra satışa hazır hale gelen yaş sarımsakta verim dekar başına 2 ton oldu.

Sulu tarımın yapıldığı Pazarcık Narlı Ovasından bu yıl 25 dekarlık alana ekilen sarımsaktan 50 bin ton rekolte elde edildi. Hem üreticiler hem de tüccarlar, tarla başında paketlenmesi tamamlanan sarımsağı kuruttuktan sonra tüketiciye ve ihracata gönderiyorlar.

Kuru hale geldiğinde 25 bin tona kadar düşen sarımsağın 15 bin tonu ihracata gönderilirken, 10 bin tonu ise iç pazarda tüketiliyor.