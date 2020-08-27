İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta scooterlı ulaşım dönemi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi elektrikli scooterları hizmete sundu.


Kısa mesafeli ulaşım aracı olan paylaşımlı elektrikli scooterlar, pandemi döneminde metropollerde oldukça sık kullanılan bir ulaşım aracı olmuştu. Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu şehre kazandırılan bu proje sayesinde vatandaşlar da artık elektrikli scooter hizmetinden yararlanabilecekler. Akıllı telefonlara yüklenecek uygulamayla kullanımına başlanacak elektrikli scooterlar kullanımı kolay, doğa dostu, eğlenceli ve ekonomik olarak şehrin sokaklarında günün her anında kullanılabilme özgürlüğünü de beraberinde sunuyor. Trafik derdini en aza indirecek elektrikli scooter projesi ile araçların kullanımının azalması ve park problemini de en aza indirilmesi amaçlanıyor.


Şehrin muhtelif yerlerinde kullanıcılarını bekleyen scooterlar şehir içerisinde trafik yoğunluğuna takılmadan güvenli, kolay ve keyifli ulaşım imkanıyla hizmete sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.