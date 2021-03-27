Kahramanmaraş'ta Selçuklu Millet Konağı tamamlanıyor

Kahramanmaraş'ta 420 metrekare alana inşa edilen Selçuklu Millet Konağı çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde inşa edilen Millet Konağı projesinde sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplamda 420 metrekare alan üzerine inşa edilen yapıda ince işçilikler tamamlanıyor. İçerisinde çok amaçlı salonları barındıran yapı, mimarisiyle de beğeni topluyor. Yaklaşık toplam 1 Milyon lira yatırım bedeli bulunan proje, çevre düzenleme çalışmalarının ardından hizmet vermeye başlayacak.

Hayata geçirilen Millet Konağı projesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mehmet Salan, “Tesisimiz birkaç ay içinde yapıldı, çevre düzenlemesiyle birlikte inşallah vatandaşlarımız burayı kullanmaya başlayacaklar. Ben şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.