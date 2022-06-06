Kahramanmaraş'ta şenlik havasında çevre etkinliği

Kahramanmaraş'ta Çevre Haftası çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde düzenlenen etkinliklere yüzlerce çocuk katıldı. Çevre Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 4 farklı etkinliklerde, çocuklara çevre bilinci aşılandı.

Etkinliklerde çocuklar yerdeki çöpleri topladı, geri dönüşümlerden çeşitli oyuncaklar hazırladı. Çocuklar, çevre bilinci ile ilgili resim çizerken, Hacivat ve Karagöz gösterilerini ilgiyle takip etti.

Etkinliklerde açıklama yapan Çevre Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal, “Çocuklar çevre müfettişliği çerçevesinde Hacivat Karagöz, çeşitli etkinlikler, animasyon gösterileri ve çeşitli yarışmalarla program yapıyoruz” dedi.

Etkinliğin sonunda çevre yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı.